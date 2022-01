Renvoi vers ... les sites CE2 de la communauté Eklaprof

Plutot que de passer du temps à chercher les sites correspondants à mon niveau, je me suis servi du moteur de recherche de pépin et citrons (ici) et du forum pour fait un référencement des sites de la communauté version CE2.

Sites spécifiquement CE2 :

Alex à l'école : Ici

Carolarcenciel : Ici

Cénicienta : Ici

Enge : Ici

Jakadi : Ici

Kalolanéa : Ici

La grande Maikresse : Ici

Ma classe de CE2 - Abcdefgh : Ici

Melimelue : Ici

Petit caillou : Ici

Point à la ligne : Ici

Spai27 : Ici

Sites CE2 et autres niveaux :

Charivari (tous niveaux) : Ici

Delfynus : (CP/CE2) : Ici

L'école d'ailleurs (Tous niveaux) : Ici

L'école de Glayeul (tous niveaux) : Ici

La classe de Luccia (GS/CP/CE2/CM1) : Ici

La classe de Max et Lily (tous niveaux) : Ici

La classe des Gnomes (CE1-CM1) : Ici

La classe de Touyéyé ( tous niveaux) : Ici

Le jardin d'Alysse (CE1/CE2) : Ici

Les bons plans de Gandalf (Tous niveaux) : Ici

Les trouvailles de Karinette (CE1/CE2) : Ici

Le cartable de Séverine (CE1/CE2) : Ici

Lou Jo (CE1/CE2 surtout) : Ici

Lutin Bazar (CE1/CE2) : Ici

Maikresse 72 (CE2/CM1) : Ici

Mimesis (arts visuels au cycle 3) : Ici

Fofy (en Anglais surtout - cycle 2 et 3) : Ici

Sanleane (CP/CE1/CE2) : Ici

Triplette ( Cycle 3) : Ici

Galhia : Ici

Si j'ai oublié certains d'entre vous, merci de me le dire que je corrige cette ereuur. Si vous connaissez d'autres blogs sympa que je peux ajouter sur le CE2, laissez un commentaire et je me ferai un plaisir d'agrandir cette liste.